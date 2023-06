¡Aparición sorprendente! Daniela Darcourt incursiona en la comicidad y se luce en 'JB en ATV'

La salsera, Daniela Darcourt, dejó en shock a todos los televidentes de 'JB en ATV' luego de que apareciera la última edición del programa cómico.

Aunque su trabajo siemrpe ha sido sobre los escenarios, en esta ocasión la famosa intérprete de 'Señor Mentira' se atrevió a incursionar en el mundo de la comicidad y hacer reir a más de uno.

En el segmento junto al 'Niño Arturito', la famosa cantante asume el papel de mesera como parte de uno de los sketches.

Al finalizar su participación, la artista agradeció la invitación del programa e interpretó uno de sus más recientes éxitos "Ya no te amo".

Los internautas reaccionaron a su divertida aparición y se preguntaron si es que podría ser posible de que la artista pueda volver al set de ATV; sin embargo, todo parece indicar que solo se trata de una única ocasión.

En entrevista para Radiomar, la salsera confesó que su aspecto físico no siempre ha sido un tema sin problemas para ella.

Así, contó que durante sus inicios en el mundo de la música tuvo que lidiar con "complejos" sobre su cuerpo, lo que habría llevado a enfrentarse a un temido transtorno de conducta alimentaria.

Sin embargo, la artista aseguró que este es un tema del pasado que ha podido superar centrándose en su verdadera escencia. Además, mencionó que hace caso omiso a los malos comentarios quejan algunos usuarios en las redes sociales.

De acuerdo a Darcourt, le causa gracia todas las historias que personas desconocidas llegan a inventar acerca de su vida. La vocalista aseveró que hoy en día ya sabe poner límites.

"Yo me divierto porque se inventan un mundo en su cabeza de cosas que nunca dijiste. Pero ya cuando pasan los límites los elimino, porque son mis redes y me da la gana. No tengo por qué permitir que me falten el respeto", agregó.