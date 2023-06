Christian Domínguez confiesa cuánto ganaba en La joven sensación: "Me hubiera comprado 10 departamentos"

El actor y cantante de cumbia Christian Domínguez asistió al programa del canal de Youtube de Edson Dávila conocido como 'Edson pa' qué más' dode confesó cuánto ganaba cuando integraba el grupo de cumbia 'La joven sensación'.

La joven sensación era un grupo muy popular de los 90' en todo el Perú. Muchos adolescentes y jóvenes de la época los seguían a morir y cantaban sus canciones en cualquier fiesta o evento que se presentara.

Los cancioneros con las letras de sus canciones eran infaltables en las puertas de los colegios, ya que eran ofrecidos por los que vendían golosinas a la entrada o salida a clases.

La fiebre del "Tic, Tic, Tac" estuvo a cargo de Iván Andía, Jonathan Aguilar, Guillermo Cubas, Franco Cortez, Jorge Vallejos (Erick Elera), y por supuesto, Christian Domínguez.

Este último, sin duda, supo abrirse camino después de la música, puesto que, incursionó también en la actuación.

Sin embargo, en entrevista con Edson o más conocido en el ambiente artístico como 'Giselo' dio sorprendentes revelaciones.

El conductor del programa de Youtube, Edson Dávila, inició con todo en un nuevo segmento de preguntas sobre la vida del cantante y líder de Gran Orquesta Internacional.

"O sea no es que ganaba mucho dinero, pero para la edad que tenía era mucho dinero", empezó revelando Domínguez.

Desde su perspectiva, Domínguez explicó que para la época en donde demostraba su arte debió ganar más de lo que le ofrecían en ese tiempo por formar parte en 'La joven sensación'.

"Yo empecé ganando 25, 30, 50, 100 soles, de ahí me disparé a 100 dólares y lo máximo que gané si no me equivoco fue 500 soles por presentación", confesó en exclusiva para Edson pa' qué más.