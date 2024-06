Christian Thorsen, el 'Platanazo' de 'AFHS', revela la verdadera razón detrás de su salida de América TV

El reconocido actor peruano Christian Thorsen, conocido por su papel en la exitosa serie televisiva 'Al fondo hay sitio' (AFHS), celebró recientemente su cumpleaños número 59 con una reveladora entrevista en el programa 'Día D'. Durante esta conversación, el popular 'Platanazo' recordó un episodio crucial en su carrera: su salida de América TV, una de las principales cadenas de televisión del país, debido a un enfrentamiento con una conocida conductora a finales de los años noventa.

Antes de alcanzar la fama con 'Al fondo hay sitio', Christian Thorsen ya tenía una trayectoria destacada en telenovelas como 'Los de arriba y los de abajo' y 'La rica Vicky'. Sin embargo, su carrera se vio afectada por un incidente en el set de televisión.

Durante la grabación de un programa junto a Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la 'Chola Chabuca', Christian Thorsen intervino en defensa de un compañero que estaba siendo increpado por Laura Bozzo.

"Ella se paró y me dijo: 'No me faltes el respeto'. Le respondí: '¿Faltarle el respeto yo a ti? Tú le has faltado el respeto al país con el programa de mierda que haces'", continuó.