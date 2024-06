¿Jefferson Farfán está dispuesto a ser entrevistado por Magaly Medina?: "Prefiero ir donde la madrina"

En una reciente edición de su podcast 'Enfocados', el reconocido futbolista peruano Jefferson Farfán generó revuelo en los medios de comunicación tras surgir rumores sobre una posible entrevista con la polémica conductora Magaly Medina, en lugar de sentarse en el set de Paco Bazán. La pregunta que muchos se hacen es si el destacado deportista está dispuesto a enfrentar a una de las periodistas más controvertidas del país.

Hace unos días, durante una conversación con Leao Butrón y Roberto Guizasola en su podcast, Jefferson Farfán abordó el tema de los conductores de televisión.

En medio de la conversación, expresó su preferencia por ser entrevistado en el programa de Magaly Medina, 'Magaly TV, La Firme', en lugar de acudir al set de Paco Bazán en 'El deportivo en otra cancha'.

El desencuentro entre Jefferson Farfán y Paco Bazán no es nuevo. Desde hace varias semanas, ambos han protagonizado enfrentamientos mediáticos, siendo el podcast de la 'Foquita' el último escenario donde se han lanzado críticas mutuas.

Jefferson Farfán se ha burlado de la trayectoria de Paco Bazán y ha dejado claro que no tiene interés en invitarlo a su programa, provocando más controversia en el medio deportivo y televisivo peruano.

"No vas a venir. Acá no traemos bultos. No puede venir cualquier pisa paja. No vas a venir. Se ha ido a quejar con su madrina (Magaly Medina)", dijo 'Jeffry'.