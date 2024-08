Claudia Serpa recibe FUERTES CRÍTICAS tras posar con escapularios en redes sociales: "Blasfemia"

Claudia Serpa reapareció, por todo lo alto, para agradecer a los miles de fanáticos que se preocuparon por ella durante estos últimos meses. Sin embargo, algo que llamó la atención respecto a esta situación, fue la sesión de fotos que esta se hizo, utilizando escapularios.

La cantante peruana, Claudia Serpa, utilizó sus redes sociales para compartir una publicación motivadora en la que primero narra lo difícil que han sido estos últimos meses para ella.

No obstante, lejos de recibir palabras de aliento por la situación que atraviesa, la artista fue duramente criticada por posar de manera sugerente con una minifalda y un brasier hecho de escapularios religiosos que apenas le tapa el pecho.

Al respecto, los cibernautas no dudaron en arremeter contra ella, asegurando que no era necesario que hiciera tan sugerente sesión de fotos, puesto que, muchos de ellos decían sentirse ofendidos porque la fémina estaba incitando a la vulgaridad.

"¿De verdad es necesario?? Todo hubiera estado perfecto, pero con eso lo arruinaste. Respeta para que te respeten". "Aquí está bien utilizada la palabra vulgar, no sabe cómo llamar la atención. Respeta las religiones de los demás", "Que vulgaridad ponerte las estampas así", "Me parece falta de respeto", "Respeta mi religión, te me caíste", "Me parece falta de respeto, blasfemia", "Respeto tu carrera pero respeta mi religión, ponerte escapularios así que falta de respeto, espero haya una denuncia de por medio", fueron algunos de los comentarios que dejaron en su publicación.