Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia y Cuto Guadalupe: "Dejen de envidiarme"

Durante un segmento de su programa 'Magaly TV La Firme', la reconocida periodista Magaly Medina no dudó en expresar su opinión sobre las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia y Cuto Guadalupe en un podcast, donde coincidieron en un punto crítico sobre la 'Urraca'. La periodista aprovechó el espacio para responder a las críticas, diciéndoles que dejen de envidiarla y odiarla.

En su último podcast, Yahaira Plasencia recordó cómo Charlene Castro había sido infiel a Cuto Guadalupe en un hotel con otro hombre, un incidente captado por las cámaras de Magaly Medina. A pesar de esto, el exfutbolista mantuvo una actitud calmada, pidiendo respeto para la madre de su hijo.

Luego, Cuto Guadalupe comentó: "(Magaly) el demonio, pensó que iba a reaccionar así (...) Tanto los dueños del canal, como sus chacales, son cómplices del daño. Cada uno en su momento va a pagar las consecuencias de sus actos." Además, criticó la reacción enojada que notó en la periodista, sugiriendo que no debería molestarse tanto cuando alguien se mete con su familia.

Tras ello, Magaly Medina lamentó profundamente los comentarios de Yahaira Plasencia y Cuto Guadalupe, catalogándolos como muestras de odio hacia su persona. La periodista instó a ambos a no dejarse consumir por sentimientos negativos como la envidia, advirtiendo sobre las consecuencias nocivas que acarrean tales emociones.

Además, destacó la hipocresía que percibe en aquellos que predican valores religiosos mientras alimentan el rencor hacia los demás.

"Esta gente que más habla de Dios es más hipócrita y odiadora. Yo no odio a nadie. Yo termino mi programa y me voy a mi casa con la gente que amo, aunque quieran verme infeliz, que me fuera re mal, que tuviera un marido que me ponga los cachos, un programa que no funcione. Como ven que no es así, no lo pueden tolerar. A mí las cosas que diga Cuto no me hieren", agregó.