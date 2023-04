Cómico ambulante revela cuánto gana por trabajar en Chabuca Granda: Más que un presidente

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Todo parece indicar que Edwin Aurora no se encuentra afectado por la cancelación de "Los ambulantes de la risa" en Panamericana TV, pues el cómico ambulante reveló durante una transmisión en vivo la exorbitante cifra que gana por trabajar en Chabuca Granda.

¿Cuánto dinero gana al día Edwin Aurora?

Después de escuchar las declaraciones de Edwin Aurora, muchos aspirarán a ser cómicos ambulantes. El exinteagrante de "Los ambulantes de la risa", realizó una transmisión en vivo y confesó que gana más de 20 mil soles al mes.

"Esto es de los 800 soles diarios que ganamos en Chabuca, yo gano 24.000 al mes, más que el presidente de la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales (AACUIN)", expresó el humorista.

En otra reunión, un compañero del cómico Edwin Aurora reveló que logró hacer cerca de un sueldo mínimo vital en una de las rutinas que realizó. Por aquel entonces, el salario mínimo en nuestro país era de 930 nuevos soles.

Edwin Aurora revela cuánto iba a recibir en "Los ambulantes de la risa"

Tras las declaraciones del cómico Pompinchú, sobre la supuesta propina que iba a recibir en "Los ambulantes de la risa", Edwin Aurora se pronunció y desmintió lo mencionado por su compañero.

"A mí me tocó algo de 300 dólares y eran por cuatro semanas, es decir, cuatro por 300, iba a tener 1.200 dólares fijos. En estas fechas, para mí, es una cantidad inmensurable de dinero", expresó.

Recordemos que Alonso Gonzales, mejor conocido como Pompinchú, reveló que no iban a tener un sueldo fijo y por ello decidió dar un paso al costado. "Mejor me dedico a vender mis chocolates nada más. O sea, no va a haber un sueldo. Va a haber una propina y, prácticamente, yo qué hago con una propina", contó.

¿Por qué cancelaron "Los ambulantes de la risa"?

"Los ambulantes de la risa" con Kike Suero, Mondonguito, Pompinchú y más, fue cancelado de manera inesperada. Para poner fin a las especulaciones sobre la nulidad del programa, Edwin Aurora, a través de un video compartido en su cuenta de TikTok, reveló las causantes de la cancelación.