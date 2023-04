Mesera gana un sueldo mínimo peruano trabajando solo 4 días

07/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un trabajo muy rentable. Una joven se ha vuelto viral en TikTok, después de contar cuanto ganó en solo 4 días de trabajo como mesera. La joven es mexicana y radica en Estados Unidos, donde por su trabajo como mesera logró obtener 320 dólares.

"Voy a abrir mi cheque para que vean cuanto es lo que gano yo, de mesera. Este me salió menos, porque solo trabajé 4 días. Si, son 320 dólares, trabajé lunes, martes, miércoles y domingo, solo 4 días. A mi me pagan por turno, no me pagan por hora. además, es muy independiente porque las propinas me las gano yo sola".

En otro momento del video comenta que lo que está ganando es muy poco, pero que gracias a Dios tiene trabajo, por lo cual muchas personas se sorprendieron.

Cabe resaltar que ganar 320 dólares en Estado Unidos, representa ganar un sueldo mínimo en Perú. Si hacemos la conversión de soles a dólares, nos da el total de S/1203.52, al cambio de hoy.

¿Cuáles son los trabajos más solicitados por inmigrantes en Estados Unidos?

Muchas son las personas que viajan a Estados unidos en busca de un futuro mejor, uno de los retos mas desafiantes que encuentran los inmigrantes al llegar es, en que van a trabajar. Aquí te contamos los trabajos que mas contratan inmigrantes en Estados Unidos: