¡Confirmado! Luciano Mazzetti es nuevo jurado de 'El Gran Chef Famosos' en reemplazo de Giacomo Bocchio

'El Gran Chef Famosos' anunció oficialmente que Luciano Mazzetti sería el tercer jurado del programa culinario en reemplazo de Giacomo Bocchio, quien anunció en un video en sus redes sociales el motivo de su inesperada salida.

A través de sus redes sociales, el reality culinario de 'El Gran Chef Famosos' brindó detalles de quienes formarían parte del jurado de esta nueva temporada, que sería más "Extremo" que nunca. En las imágenes se ve cómo el primero en ser anunciado es Javier Masías, quien señala será más exigente al momento de calificar a los participantes. Seguidamente, sale Nelly Rossinelli, la popular 'mamá de los pericotitos'.

Sin embargo, la expectativa está detrás de quién sería el tercer jurado en reemplazo de Giacomo Bocchio, quien dejó desconcertados a todos al aseverar que su salida del programa sería por decisión del canal y no de él. Es así como la voz en off de José Peláez anuncia que el puesto del chef de origen tacneño sería ocupado por Luciano Mazzetti.

"¿Quieren exigencia extrema? Pues ahora la tendrán", se escucha decir a Mazzetti, quien es también conocido como conductor de distintos programas televisivos como 'Cocina en un Toque', 'Mejor Cocina' y 'Sabe a Perú'. La voz en off también señala: "Tres afilados jurados en una cocina sin límites".

🔥 ¡VUELVE MÁS EXTREMO! 🏆 Una temporada llena de desafíos más intensos, sorpresas y el toque implacable de nuestro jurado de lujo: Nelly Rossinelli, Javier Masías y Luciano Mazzetti. 👨‍🍳 Los participantes ya están listos... pero, ¿tendrán lo necesario para sobrevivir en la cocina... pic.twitter.com/c0jUcMOap1 — Latina.pe (@Latina_pe) March 7, 2025

¿Qué dijo Luciano Mazzetti tras ser el reemplazo de Giacomo Bocchio?

Durante una conferencia de prensa donde se dio a conocer también la noticia, Luciano Mazzetti se mostró emocionado por esta nueva experiencia de ser el tercer jurado oficial de 'El Gran Chef Famosos: Extremo', cuyo primer episodio empezaría este martes 11 de marzo.

"Estoy extremadamente feliz. Para mí es un orgullo participar de este programa, un programa que ha hecho feliz a tantísima gente. Es un nuevo reto que voy a afrontar con todas las ganas. Esta temporada se viene con todo, es realmente extrema. Estoy feliz de estar aquí", expresó para 'Latina'.

Como se recuerda, esta no sería la primera vez que Mazzetti forma parte del programa culinario, ya que se ganó el cariño de todos los televidentes al participar en la edición 'Pericotitos' de 'El Gran Chef'. Asimismo, es conocido como influencer gastronómico peruano que se dedica a compartir contenido de viajes y gastronomía en sus redes sociales.

Giacomo Bocchio anuncia su salida de 'El Gran Chef'

Bocchio respondió a las interrogantes de muchos fanáticos sobre su permanencia en el reality de competencia culinaria. Con un rotundo "No", Giacomo explicó que no participará en la nueva entrega por decisión de su ex casa televisiva.

"No voy a estar en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor", señaló en su cuenta de Instagram.

Además, sostuvo que esto le permitiría repotenciar su faceta como maestro en artes culinarias y desenvolverse en otros proyectos que tenía en mente.

De esta manera, Luciano Mazzetti fue anunciado como el nuevo jurado de 'El Gran Chef Famosos: Extremo' en reemplazo de Giacomo Boccio. ¡Compartirá mesa junto a Nelly Rossinelli y Javier Masías!