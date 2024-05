¿Confirman relación? Ale Fuller y Renato Rossini Jr. son captados MUY CARIÑOSOS en concierto

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. vuelven a acaparar las portadas de los diferentes portales de espectáculo. Esta vez, los jóvenes fueron captados bastante cariñosos durante un concierto realizado en el distrito de San Miguel.

La popular actriz ha sido cuestionada en más de una ocasión sobre su presunto vínculo sentimental con Rossini; sin embargo, esta no ha dejado de negarlo tajantemente, asegurando que lo que los une es simplemente una bonita 'amistad'.

A pesar de esta situación, todo indica que ellos estarían más juntos que nunca. Y es que recientemente fueron vistos bastante acaramelados en el concierto de Danna Paola, quien llegó a Lima para ofrecer su show en las instalaciones del Multiespacio Costa 21 este último sábado, 11 de mayo.

Ambos fueron vistos en medio de abrazos y besos, pero al momento de ser abordados por las cámaras de 'La República', los influencers se mostraron bastante nerviosos.

Fue exparticipante de 'El Gran Chef: Famosos', quien se animó hablar con el medio, afirmado que se encontraba disfrutando del concierto de la cantante mexicana, a quien considera una persona súper talentosa.

Cabe precisar que aunque aún no hayan confirmado que mantienen una relación amorosa, fue el mismo Renato Rossini, quien afirmó que "los seguirán viendo juntos".

Hace algunos días, la protagonista de la recordada serie 'Ven, Baila Quinceañera' se volvió foco de la noticia al confesar que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo, dejando en claro que, a pesar de ello, no le cerrará las puertas al amor.

"No estoy enamorada, estoy tranquila, enfocada en mis proyectos. No le voy a cerrar las puertas al amor, porque soy una persona que se mueve por amor, amor a lo que hace, el amor propio. Mi motivación más grande nace del amor, por mi carrera, por el amor propio, así que no le podría cerrar las puertas al amor y tampoco al amor de pareja", comentó a Trome.