¡Fuerte y claro! Alejandra Baigorria le responde a su madre tras FUERTES RECLAMOS en redes sociales

10/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos tras conocerse que su madre le reclamó vía redes sociales por supuestamente no apoyarla económicamente.

Ale Baigorria rompe su silencio

Verónica Alcalá, madre de Alejandra, utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar que de sus cinco hijos, solo dos estarían con ella en los peores momentos.

Al respecto, la popular 'Rubia de Gamarra' fue entrevistada por 'América Espectáculos', para saber el verdadero motivo por el cual su progenitora habría decidido revelar una supuesta falta de apoyo en vez de conversarlo en cuatro paredes.

Acostumbrada a no hablar mucho de su vida privada, Ale Baigorria evitó referirse al tema, afirmando que por ser una situación de índole familiar prefería simplemente dejar las cosas como están. Además, dejó en claro que pase lo que pase, ella respetaba mucho a su madre.

"Es un tema que prefiero no responder y prefiero no tocar. Es un tema familiar, un tema personal y ante todo es mi mamá. Yo respeto mucho a eso y no tocar el tema", declaró al medio.

¿Qué dijo su madre?

Muchas veces hemos sido testigos de la buena relación que mantienen Alejandra Baigorria y su madre. Sin embargo, esta vez su progenitora impactó con una curiosa publicación que realizó en sus redes sociales.

La exmodelo habló sobre un regalo que le hicieron sus hijos a su padre, mientras que a ella solo la habrían ignorado. Además, confesó que se encuentra sola y sin ningún tipo de apoyo.

"Lista para la venta (de la camioneta) sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos son cinco pero en fin me quedan sólo dos chiquitos. El resto ustedes ya lo conoce. Le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta. Amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden (...) mujer poderosa, nada me parará, nada me tendrá", fue el confuso mensaje que envió compartió la madre de Alejandra en redes sociales.

En otro momento, arremetió contra sus hijos, asegurando que ella es una "mujer que llora sola pero se aguanta".

"Una mujer que brilla, una mujer que lucha, una mujer que llora sola, se aguanta pero va para adelante, para adelante. Nada nos detendrá, mujeres. A pesar que me la pasé teniendo hijos, son cinco pero no importa. No esperes nada de nadie nunca", agregó

Debido a esta situación, Alejandra Baigorria decidió romper su silencio y afirmar que, por respeto a su madre, prefiere dejar las cosas como están y no tocar más el polémico tema.