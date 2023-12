¿Crisis sentimental? Ale Venturo y Rodrigo Cuba rompen su silencio ante rumores de nueva separación

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ale Venturo y Rodrigo Cuba volvieron a estar en el ojo de la tormenta desde hace unos días luego de ser captados en una aparente discusión a la salida del cumpleaños de Yaco Ekenazi. Ahora, la pareja decidió hablar sobre esta posible separación y aclararon el motivo de la aparente disputa.

Como se recuerda, no es la primera vez que la pareja pasa una crisis sentimental, ya que hace varios meses la empresaria anunció el fin de su relación con el ex de Melissa Paredes, pero con el pasar de las semanas volvieron a estar juntos, a pesar que en su momento ambos se hicieron acusaciones muy fuertes.

¿Qué dijeron Ale Venturo y el 'Gato Cuba?

Esta tarde, un conocido programa de espectáculos abordó a la pareja mientras hacían sus actividades cotidianas y los cuestionaron directamente por las imágenes. en las que Ale habría tenido gestos de incomodidad con su pareja y padre de su hijo.

"Hemos visto que avanzabas el carro, retrocedías. ¿Había una discusión ahí después del cumpleaños? Ale, después del cumpleaños de Yaco, ¿ha habido alguna discusión entre ustedes?, ¿Qué ha sucedido ese día? Porque más de una hora y media adentro del carro encendido , ¿quizá alguna discusión? ¿Todo bien en la relación? ", consulto el reportero.

Ante esto, la pareja mantuvo una actitud relajada y negó tajantemente que tengan algún problema o crisis sentimental; además, expresaron que han estado felices todos el fin de semana.

"Sí, estamos muy bien. Sí, no nos ves felices, en serio", dijo el 'Gato en un inicio, y ale complementó diciendo: "Sí, todo bien".

"Retrocedía y avanzaba porque nos olvidamos la cartera nada más, no te preocupes, estamos bien, sí. Nos han visto todo el fin de semana juntos , felices", concluyó Cuba.

Los extraños mensajes de Ale Venturo

Hace unos días, la empresaria peruana utilizó su cuenta de Instagram para compartir mensajes enigmáticos que llamaron la atención de los usuarios. Uno de ellos expresaba: "Estar con alguien, quien te escoge todos los días no solo cuando están de humor para ti".

Posteriormente, compartió otro video con la frase: Definition of anger is an emotional punishment you give yourself for somebody else's behavior", que en español significa: "La definición de ira es un castigo emocional que te aplicas a ti mismo por el comportamiento de otra persona".

De esta forma, los mensajes de Ale Venturo incrementaron los rumores de una posible crisis sentimental con Rodrigo Cuba, sin embargo, la pareja dejó claro que todo marcha a la perfección en su matrimonio, descartando así una posible separación.