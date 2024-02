¿Cumplirá su promesa? Jossmery Toledo jura no cometer más errores: "Casados ya no"

A pesar de años de negativas, el martes 06 de febrero marcó un cambio significativo en la relación entre Jossmery Toledo y Magaly Medina. La expolicía finalmente se sentó en el set de 'Magaly TV, La Firme' para revelar detalles sobre su controvertida relación con el futbolista Paolo Hurtado. En este encuentro, soltó una promesa: Ya no meterse con hombres casados. Pero, ¿será capaz de cumplir esta promesa?

Después del famoso ampay con Paolo Hurtado, Jossmery Toledo decidió finalmente enfrentarse a la 'Urraca' en su programa de televisión. En esta conversación, aseguró que había aprendido de sus errores y se comprometió a no volver a tener una relación con un hombre casado.

"Pasé ese error de mi vida. Ahora estoy viajando y esperando a la persona indicada fuera de Perú. Ahora si minuciosa tengo que ver todo al detalle. Nada que me estoy separando casado sí ya no", prometió Jossmery Toledo.

Recordemos que en octubre del año pasado, Jossmery Toledo admitió públicamente su error al salir con Paolo Hurtado, sabiendo que estaba comprometido y tenía una familia. Esta confesión estuvo acompañada de un profundo sentimiento de culpa por haber lastimado a muchas personas.

"Lo único que quiero es decir la verdad, que yo no era culpable. Yo no sabía que estaba embarazada y que no me enteré hasta el mes de junio, que me mintió solo para retenerme", dijo la exsuboficial.