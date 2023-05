Fanático de la 'Urraca' celebra su cumpleaños con temática de "Magaly TV, La Firme"

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Durante los últimos meses, las celebraciones de cumpleaños con temáticas inspiradas en personalidades de la televisión peruana han sido muy populares. Un ejemplo de esto es un video que se ha compartido en TikTok, donde se puede ver a un joven celebrando su cumpleaños con una decoración temática basada en el programa "Magaly TV, La Firme".

Cumpleaños con temática de "Magaly TV, La Firme"

Un joven se ha vuelto viral en la plataforma TikTok luego de que se compartiera un video de él celebrando una fiesta temática del programa "Magaly TV: La Firme", el cual es conducido por la periodista Magaly Medina. La noticia se ha extendido a otras redes sociales, donde el joven se ha convertido en tendencia.

En el video se puede apreciar al joven peruano sosteniendo una imagen de tamaño real de la presentadora de ATV, así como una gran cantidad de paletas decorativas que muestran las fotografías de distintas personalidades que han sido expuestas en el programa, entre las que se encuentran Christian Domínguez, Aldo Miyashiro, Pedro Gallese, Andrés Wiese y varios más.

Asimismo, hubo personajes con los que Magaly Medina se comunicó en algún momento, como el presentador del programa "Hablando huevadas", Ricardo Mendoza, y la periodista de Willax Televisión, Milagros Leiva.

Otro elemento presente fue la 'Urraca' la mascota emblemática que ha acompañado a la presentadora desde sus inicios en la televisión nacional. Además, la torta incluía diversas imágenes relacionadas con noticias de los diferentes escándalos que la conductora sacó a la luz en su programa de entretenimiento.

Reacciones de usuarios en TikTok

Después de que el video se publicara en la plataforma china, los usuarios elogiaron sin reservas al usuario @DiegoGallese por su creativa forma de celebrar su cumpleaños. "El verdadero hincha del chisme", "Qué genio! Ya me diste ideas", "Me encantó, me copio", "Eres lo máximo, hermano", "Te quedó genial".

Además, muchos comentaron que les gustaría utilizar la misma idea para celebrar sus propios cumpleaños en el futuro. "La temática que necesito en mi vida", "Próxima temática", "Así quiero mi fiesta", "Quiero mi cumple igual", "Así lo haré", "Quiero mi cumple con esa temática", fueron algunos de los comentarios.

Es importante señalar que hace algunas semanas, una madre de familia fue sorprendida con una fiesta temática basada en el programa "Nunca más" de Andrea Llosa, quien es vista como una rival de la popular 'Urraca'.