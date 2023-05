'Cuto' Guadalupe: Esto se sabe sobre la salud de su madre tras ampay de su esposa Charlene Castro

Debido al ampay de infidelidad protagonizado por la esposa del 'Cuto' Guadalupe, Charlene Castro, el exfutbolista se pronunció respecto a la salud de su madre, persona con la que vio el ampay transmitido en el programa de 'Magaly TV, La Firme'.

Luis Guadalupe confesó, durante la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en su restaurante 'Cuto16', que se encontraba junto a su madre cuando veían el polémico reportaje, por lo que ambos se tomaron de las manos mientras ella se quebraba, lo cual consideró como uno de los episodios más tristes de su vida.

"Yo, ayer, he visto ese reportaje agarrado de la mano de mi madre, que es el ser más hermoso que Dios me ha dado, y sentí como Magaly se burlaba de mi fe. Más allá del ampay, ella dijo que 'hoy he terminado con la fe de Cuto', mira su soberbia", declaró el ex futbolista a los medios.