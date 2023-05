'Cuto' Guadalupe se enfrenta con reportera de Magaly Medina: "El mal que se hace acá, se paga"

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luis 'Cuto' Guadalupe abordó el ampay de su pareja que fue difundido por el programa "Magaly TV la Firme", durante una conferencia de prensa. El exfutbolista y la reportera de Magaly Medina se enfrentaron directamente durante la charla, generando un momento tenso.

El enfrentamiento entre 'Cuto' y la reportera de Magaly

Durante la conferencia de Luis 'Cuto' Guadalupe, la situación se volvió tensa cuando se enfrentó a la reportera de Magaly Medina presente en el evento.

Se produjo un momento lleno de tensión cuando una reportera del programa "Magaly TV, La Firme" se presentó y le planteó preguntas sobre la infidelidad.

El deportista peruano reaccionó de manera enérgica y ambos se enfrascaron en una discusión en vivo.

"Te entiendo, haces tu trabajo, pero todo el mal que se hace acá se paga. Ella (Magaly) dijo: 'La fe había terminado'...", aseguró la exfigura de Universitario de Deportes.

Mientras tanto, la periodista de Magaly Medina continuó interrogándolo, pero Luis 'Cuto' Guadalupe optó por no hacer más declaraciones. Por último, destacó que el reportaje había afectado a su madre y a su familia.

"Lo que ella ha hecho, las lágrimas de mi madre, de mis seres queridos, ella lo va pagar con creces y ese día te vas a acordar de mí", le expresó a la mujer de prensa.

'Cuto' Guadalupe arremete contra Magaly

Luis 'Cuto' Guadalupe no se contuvo al criticar a Magaly Medina por sus declaraciones después de la difusión del 'ampay' de Charlene Castro. La presentadora se mofó de la conocida frase creada por el futbolista: 'La fe es lo más lindo de la vida'.

"La fe de Cuto sigue intacta. Puede burlarse de 'La fe de Cuto', pero se está burlando de Dios. Es una mujer pobre de corazón", manifestó.

"Si obras mal en la vida, te va a ir mal en la vida", añadió el deportista. Así también, advirtió en tomar medidas legales contra ella por los daños a su imagen.

¿'Cuto' demandará a Magaly Medina?

El exfutbolista histórico, 'Cuto' Guadalupe, aseguró que demandará a Magaly Medina por esta afectación. Además, indicó que no se detendrá y seguirá con este conflicto legal "hasta las últimas consecuencias". "Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella", comentó.