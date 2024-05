'Cuto' Guadalupe le aceptaría entrevista a Yahaira Plasencia ¿Se reconcilian?

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Cuto' Guadalupe ya está al tanto de que Yahaira Plasencia estrenó su podcast y no dudó en referirse sobre ello. Asimismo, sorprendió a más de uno al mencionar que podría limar asperezas con la salsera, expareja de su sobrino Jefferson Farfán.

Ello se dio a raíz de que la salsera pidió en sus redes sociales, a sus seguidores, sugerencias de invitados para poder llamarlos y entrevistarlos. Muchos escribieron Jefferson Farfán, pero también 'Cuto' Guadalupe.

¿Qué dijo 'Cuto' Guadalupe'?

Por esta razón, en la reciente edición de 'América Hoy', la producción fue en busca de 'Cuto' Guadalupe y le consultó si aceptaría la invitación de Yahaira Plasencia, en caso ella se lo hiciera para estar en su podcast llamado 'Hablando con la Yaha'.

El exfutbolista del Club Universitario de Deportes no tendría problemas en acudir ha dicho podcast, pero comentó que aceptaría siempre y cuando la salsera lo llame.

" Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no?. Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé . Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy", expresó con determinación.

Asimismo, el empresario comentó que le gustaría comentar cómo se originó sus diferencias y le gustaría escuchar la versión de la cantante. "¿Limarían asperezas?", le preguntó la reportera. " Asperezas, claro. Cómo inició todo. No fue ninguna rencilla, fue algo normal que se inició porque ella dijo algunas cosas que no debió decir . Si el público está que le pide, ella tiene que intentar al menos entrevistarme", explicó.

¿Por qué están enfrentados?

En su momento, 'Cuto' Guadalupe criticaba duramente a Yahaira Plasencia, incluso se burlaba de ella cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo, señalando que no tenía talento para el canto y que solo había estado con su sobrino Jefferson Farfán por interés.

El exfutbolista siempre la cuestionaba y decía que le faltaba mucha humildad, por lo que se desvivía en elogiar a Melissa Klug, la expareja de la 'Foquita' Farfán, y hasta acusar a la salsera de arruinar la familia de la empresaria.

Por esta serie de acusaciones, la cantante le mandó una advertencia al exfutbolista, asegurando que su paciencia tenía un límite, por lo que en cualquier momento le iba a enviar una carta notarial para posteriormente iniciar una demanda en su contra por difamación.

"No es la primera vez que ese señor ('Cuto' Guadalupe) se refiere a mí. De alguien tiene que hablar y creo que su persona favorita soy yo. Que tenga cuidado porque todo tiene un límite y a mí no me va a temblar la mano de mandar una carta notarial y demandar a alguien si está hablando a cada rato de mí", indicó en esos años.

Sin lugar a dudas, el 'Cuto' Guadalupe estaría dispuesto a ir al podcast de Yahaira Plasencia, siempre y cuando sea ella quien lo invite.