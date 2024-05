Yahaira Plasencia admite que sufrió por su infidelidad a Jefferson Farfán: "Entré en depresión"

Durante una conversación en su podcast, la cantante de salsa Yahaira Plasencia reveló que también fue infiel en su momento y enfrentó críticas del público, lo que la llevó a una profunda depresión. Aunque no mencionó nombres, se cree que se refería a Jefferson Farfán, con quien tuvo un episodio de infidelidad en el pasado.

"Yo en algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p... hasta todo lo que te puedas imaginar", comentó en una arranque de sinceridad.