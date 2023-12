Daniela Darcourt se despide de Pedro Suárez-Vértiz con emotivo mensaje: "Larga vida al rey del rock peruano"

La intérprete de 'Señor Mentira', Daniela Darcourt, como muchos artistas nacionales, se mostró sorprendida al enterarse la mañana del 28 de diciembre, de la muerte del cantante Pedro Suárez-Vértiz y aprovechó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje.

La cantante de salsa resaltó que Pedro Suárez fue una de sus más grandes inspiraciones para convertirse en artista y seguir adelante con sus sueños, e incluso lo llamó "querido maestro".

Seguido a ello, recordó que en algún momento de su vida fue invitada a formar parte de una obra musical para rendirle homenaje, por ser una estrella sobresaliente de nuestro país y que logró internacionalizarse.

"Recuerdo la vez en la que me invitaron a participar en la obra musical que le hicieron en homenaje... Me tocó interpretar uno de mis temas favoritos suyos: 'Me elevé'. Evidentemente, dije SÍ, sin pensarlo dos veces, y es que, como negarme, si se trataba de la figura más importante de la música peruana, del flaco genuino al que admiré siempre y al que le quería decir algún día mirándolo a los ojos LO MUCHO que su música me inspiró", comentó en su cuenta de Instagram.