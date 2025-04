Darinka Ramírez y su POTENTE mensaje tras denunciar a Jefferson Farfán por violencia psicológica

Darinka Ramírez sorprende con un potente mensaje en medio de la denuncia que interpuso contra su expareja, Jefferson Farfán, por presunta violencia psicológica. La influencer no dudó en dejar en claro quién siempre será su prioridad en la vida.

El lunes 7 de abril, Darinka Ramírez sorprendió a todos al denunciar en la comisaría de Jesús María a Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica. Según el acta policial, la influencer relató que el altercado verbal ocurrió durante una visita del exjugador de Alianza Lima para ver a su hija.

Sin embargo, ello no fue todo para que la influencer decida denunciar a la 'Foquita', ya que alega que el altercado provocado por él generó que su menor hija rompiera en llanto por el miedo. Tras ello, Farfán se fue ofuscado por la situación, asegurando que sus dos acompañantes eran su única familia.

A través de sus redes sociales y fiel a su estilo, Darinka decidió compartir un mensaje para contar a sus seguidores cómo se encuentra en estos momentos tras la polémica generada en la farándula a raíz de su reciente denuncia contra el exfutbolista por lanzarle comentarios despectivos delante de su pequeña hija.

La influencer trató de demostrar, que a pesar de los problemas y vicisitudes en su vida siempre saldrá adelante por el bien de su niña. Asimismo, destacó el incansable rol de las madres para garantizar el bienestar de sus hijos.

En un video, se ve a Darinka sosteniendo de la mano a su niña, alegando que por más cansada que se encuentre siempre cumplirá con su responsabilidad y maternidad para que nunca le falte nada a su gran amor "Luana".

"Porque mamá es mamá 24/7, no solo por un ratito, no importa si está cansada, si está teniendo un día difícil, si no se soporta ni a ella misma. Ella sigue cumpliendo con sus hijos, no importa si está en esos días donde las hormonas se vuelven locas, mamá es mamá, sigue ahí firme para su hija", expresó.