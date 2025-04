Jefferson Farfán toma radical decisión tras grave denuncia de Darinka Ramírez por violencia psicológica

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Imágenes inéditas y una denuncia formal han vuelto a poner en el ojo público la compleja relación entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. Mientras la joven exige medidas de protección, el exfutbolista opta por el silencio y toma una radical decisión.

Denuncia contra Jefferson Farfán

Este lunes 7 de abril se difundieron imágenes exclusivas de Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, presentando una denuncia por presunta violencia psicológica contra el exfutbolista en la comisaría de Jesús María.

Según el documento, el hecho se habría producido durante una visita del exjugador para ver a la menor. Una discusión sobre los juguetes de la niña habría sido el detonante para un altercado verbal en el que Jefferson Farfán, presuntamente, lanzó comentarios despectivos hacia la joven madre delante de su hija.

"Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes. La vida que tienes es por mí , te vas a regresar a tu casa, te alimentas de tu pensión ", se lee en parte del documento. Estas frases, según Darinka Ramírez, la afectaron emocionalmente y motivaron su solicitud de medidas de protección.

Jefferson Farfán toma radical decisión

Ante la exposición pública del caso, Jefferson Farfán tomó una postura contundente en sus redes sociales. Aunque no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, el exseleccionado nacional decidió restringir los comentarios en todas sus publicaciones, probablemente para evitar una ola de críticas.

La última imagen visible en su cuenta de Instagram retrata una escena emotiva: él junto a su hija, fruto de su relación con Darinka Ramírez. Paralelamente, sigue promoviendo su marca de ropa y su pódcast 'Enfocados', como reflejan sus historias más recientes.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Darinka Ramírez se pronuncia, directa o indirectamente, sobre su situación con el exfutbolista. El año pasado, sus publicaciones en redes sociales generaron revuelo luego de ser replicadas por el programa de Magaly Medina.

En una de ellas, expresó su dolor y decepción: " Quizás me arrepienta toda la vida del papá que te escogí , pero vivo agradecida con el papá amor que Dios te premió".

En otra publicación, acusó a Jefferson Farfán de no haber querido ser un padre presente, a pesar de sus constantes intentos de acercamiento. "Espero que de tu boca jamás salga un 'ella me alejó de mi hija', porque intenté de mil formas que fueras un padre presente, pero simplemente no querías ", escribió la joven de 25 años.

Mientras Darinka Ramírez exige medidas de protección y presenta pruebas que detallan supuestos maltratos psicológicos en presencia de su hija, Jefferson Farfán ha optado por el silencio y el cierre de comentarios en sus redes sociales.