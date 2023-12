Dayanita firma contrato con importante empresa tras infidelidad de Topito

Dayanita vuelve a remecer la farándula nacional al compartir con todos sus seguidores una publicación en redes sociales donde demuestra que está enfocada en sus proyectos profesionales y artísticos, dejando de lado así su pasado con su expareja, Topito.

Durante la última semana, la actriz cómica atravesó un difícil momento al ver las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme' donde se ve a Topito besándose con otra mujer en una discoteca, en Puente Piedra.

A pesar de ello, Dayanita demuestra que "las mujeres ya no lloran, ahora facturan" tras ser vista en Instagram firmando un contrato con una importante empresa de comedia peruana: ¡La Casa de la Comedia!, para el próximo 2024.

Es así como pasa a ser la segunda figura confirmada para su nueva temporada, y donde se la ve muy feliz por esta oportunidad que tiene para seguir adelante y enfocada en su carrera. Además, en otro post, la actriz cómica señaló cuáles eran sus nuevas para el siguiente año: "Pocos amigos, vida reservada, corazón feliz, mente limpia y vida tranquila".

Dayanita no dejó pasar la oportunidad de revelar cómo se siente tras la traición de quien consideraba sería "el amor de su vida" y en entrevistas a medios nacionales señaló que no sería la primera vez en que Topito le falta el respeto.

Pero eso no fue todo, ya que también hizo referencia a las fotos íntimas que Topito le habría enviado a una joven chiclayana, cuando supuestamente ellos estaban peleados.

"Si me ha dolido, una tiene que salir adelante, no me voy a derrumbar, no es primera vez, hay pruebas con otras personas (...) Cada quien elige con quien estar, cada quien decide, doy cerrada mi relación, me arrepiento de haberlo conocido", expresó a un programa de espectáculos.