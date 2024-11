Deysi Araujo sorprende al admitir que siente CELOS por 'besos' entre Chikiplum y Dayanita: "Me da cositas ver"

Deysi Araujo volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos al revelar que siente celos cuando José Luis Ríos, mejor conocido como 'Chikiplum', le da besos a la actriz cómica, Dayanita.

La exvedette peruana, Deysi Araujo, brindó una reciente entrevista, en la que no tuvo problemas en revelar detalles inéditos sobre su nueva amistad con Chikiplum.

Y es que la 'pelirroja' sorprendió a más de uno al admitir que sentía celos cada que vez que veía al cómico darse besos con su compañera Dayanita durante las grabaciones del sketch de 'JB'.

Ello debido a que, en una de sus tantas salidas, el comediante la habría piropeando "tan lindo" que no pudo evitar ilusionarse con él y un posible romance a futuro.

"Me da celos, como cositas, ver los besos que se da con Dayanita porque hace unos días me dijo unos piropos tan lindos que, la verdad, me han ilusionado", indicó Deysi Araujo en un primer momento a diario 'Trome'.