¡Factura bien! Pamela López cobraría MILES DE SOLES por aparecer en eventos y videoclips

Pamela López decidió seguir con su vida y hasta ya habría empezado a facturar con su imagen. Según se conoció, la expareja de Christian Cueva ya cuenta con un mánager que le ayuda a gestionar sus contratos, llegando a cobrar miles de soles por aparecer en diferentes eventos y videoclips.

Durante la más reciente edición de 'Magaly Tv, La Firme', la conductora compartió un informe en el que brindó detalles de la actual situación de Pamela López tras haberse separado de Christian Cueva, quien ahora mantiene una relación con la cumbiambera Pamela Franco.

Es así que, de manera exclusiva, uno de los 'urracos' de Magaly Medina logró entrevistar a la mánager de López, llegando a conocer que, en la actualidad, la influencer se dedica a inaugurar locales, a abrir eventos, a amadrinar lugares y hasta a hacer el respectivo brindis.

Sin embargo, lo que dejó en shock a toda la teleaudiencia fue que la aún esposa del popular 'Aladino' estaría cobrando alrededor de S/18 mil por cada una de sus presentaciones.

Ello sin contar los costos correspondientes a alojamiento, pasajes aéreos y otros detalles más: "Presentación provincia 18 mil soles más IGV", precisó la representante de López Solorzano.

En cuanto a su aparición en producciones musicales, el costo ascendería a nada más y nada menos que: "20 mil soles más IGV", agregó.

La ahora influencer, Pamela López, utilizó sus redes sociales para compartir un reciente comunicado al que le adjuntó un chat inédito de una conversación entre ella y su madre 'Betita'.

"Vi este mensaje y quisiera mandárselo a Christian porque no me paga. La última vez, le mandé un mensaje hablado y fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada, es indiferente a pagarme", se lee en el intercambio de palabras que tiene con López.