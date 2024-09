Yaco Eskenazi reveló que Giancarlo Granda llegaba "TOMADO" a las grabaciones de 'El Gran Chef'

27/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Fuertes declaraciones! La tarde de hoy, viernes 27 de septiembre, Yaco Eskenazi protagonizó un tenso momento junto a Giancarlo 'Flaco' Granda en televisión nacional. Esto se produjo cuando, entre un cruce de palabras, reveló que el periodista deportivo llegaba "tomado" a las grabaciones de 'El Gran Chef Famosos' (EGCF).

Yaco 'echa' a Giancarlo Granda

Durante la última emisión de 'Mande Quién Mande', los personajes de la televisión fueron invitados al programa para participar de una secuencia. Al coincidir en dicho espacio, Yaco bromeó sobre la inclusión de Granda como jurado de un segmento, sugiriendo que 'El Flaco' no tiene buen gusto.

Ante tal comentario, Giancarlo respondió tajantemente, indicando que, cuando estaba en EGCF, Giacomo Bocchio le dijo a Eskenazi que "él no tenia humildad". La respuesta causó revuelo entre los presentes, por lo que Yaco, casi al instante, hizo hincapié en que ganó, además de que Granda también participó de dicho concurso.

Fue en ese momento en donde las cosas se salieron de control. "Yo gané, el señor participó y no paso a la siguiente semana", dijo Eskenazi. Giancarlo no se quedaría callado, y recalcó: "tú sabes por qué fue". Sin embargo, no esperaba la contundente respuesta de Yaco, quien revelaría una fuerte infidencia.

"Porque no se puede llegar tomado, no se puede llegar tomado a las grabaciones", mencionó a su estilo, dejando atónitos a los presentadores. "¿Qué está pasando acá?", mencionó Maria Pía, conductora del magazine.

Yaco triunfó en temporada de 'EGCF'

Tras un tiempo alejado de la pantalla chica, Yaco Eskenazi regresó por todo lo alto a la TV, enlistándose a la novena temporada de 'El Gran Chef'. Esto lo llevaría a una nueva faceta, luego de su paso como conductor de televisión y como exchico reality en 'Esto Es Guerra'.

Pese a que en un inicio le costó mucho seguir indicaciones, conforme fue avanzando demostró que era capaz de asumir los retos que el reality culinario le imponía. Por ello, poco a poco se iba perfilando como uno de los favoritos a ganar la temporada.

Por ello, el pasado 22 de julio, Yaco se alzó con la 'olla dorada', al consagrarse como el ganador absoluto de esa edición. Cabe resaltar que, su triunfo también causó cierta polémica, debido a que, a diferencia de otros participantes, él no fue acompañado por sus familiares al momento de recibir su trofeo.

De esta manera, Yaco Eskenazi recordó la vez en que participó de EGCF, luego de que Giancarlo Granda hiciera referencia a esta competencia, sin imaginar que el exchico reality revelaría que llegaba "tomado" al concurso.