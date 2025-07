Diealis quería dejar S/10 de propina en lujoso restaurante, pero Yaco Eskenazi lo cuadra y suelta billetón

18/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diealis y Yaco Eskenazi fueron juntos a disfrutar de un almuerzo en un lujoso restaurante. Pero cuando el famoso streamer intentó dejar solo S/10 de propina, el exchico reality no se quedó de brazos cruzados, lo cuadró en el acto y soltó un billetón que sorprendió a todos.

Yaco y Diealis en lujoso restaurante

Era una salida tranquila. Yaco Eskenazi y Diealis, quien suele mostrar sus aventuras en la plataforma Kick, decidieron almorzar en un local de carnes de alta gama. Todo fue transmitido en vivo por el streamer: la llegada, los saludos, las risas y, por supuesto, los jugosos platos que pidieron.

Nada hacía pensar que el momento más comentado llegaría al final. Al pedir la cuenta, esta superaba los mil soles, una cifra que no sorprende considerando el tipo de restaurante. Pero cuando tocó dejar la propina, Diealis, sin pensarlo mucho, dijo que dejaría solo S/10. Ahí fue cuando Yaco Eskenazi se quedó helado.

"¿Vas a dejar propina? Yo dejo la propina, ta hue***", expresó. Su cara lo decía todo. En un inicio pensó que se trataba de una broma del streamer, pero al ver que Diealis hablaba en serio, no dudó en actuar.

Yaco Eskenazi y su generosa propina

Sin mediar más palabras, Yaco Eskenazi se acercó al mozo y le entregó un billete de 100 soles. "Deja de joderte con la propina. Tranquilo, brother", le dijo, reconociendo la buena atención que habían recibido. El momento quedó grabado en la transmisión y fue lo más comentado de aquel momento.

Minutos después, ya en el auto, Yaco Eskenazi explicó su reacción. "No, 10 lucas no, pensé que era broma del stream y dije 'le voy a dar yo'", contó. Para él, no tenía sentido dejar tan poco. "Mi causa nos trajo los tres cortes más finos de toda la vaina y tú le diste 10 lucas, me miró a mí", recordó aún entre risas.

Lo que hizo Yaco Eskenazi no tardó en dar vueltas por redes. Varios usuarios aplaudieron su actitud, recordando lo importante que es reconocer un buen servicio, sobre todo cuando la cuenta pasa los mil soles. Para muchos, su gesto fue un buen ejemplo de cómo hay que ser más considerados.

Después del incidente, el clip circuló por todas las redes sociales. El gesto de Yaco Eskenazi al cuadrar a Diealis por la propina de S/10 y dejar tremendo billetón de S/100 se volvió uno de los momentos más comentados del stream.