Doña Peta sorprende al aparecer en procesión del Señor de los Milagros: ¿Pidió por Alianza Lima?

Este viernes, 19 de octubre, se viene llevando a cabo el segundo recorrido de la imagen del Señor de los Milagros, tradición que reúne a un centenar de personas en el Centro de Lima, destacando con su presencia la madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, quien incluso se animó a tomarse fotos con los presentes ¿Pidió por Alianza Lima?

El Centro de Lima viene siendo escenario del segundo recorrido del Señor de los Milagros, a donde llegó un gran número de devotos con la ilusión de hacer su pedido a la religiosa imagen.

Para sorpresa de muchos, diversos personajes de la farándula se hicieron presentes, siendo Doña Peta, una de las que se mostró bastante contenta y amable con todo el público.

Al respecto, un reportero de 'Latina Noticias' abordó a la madre del 'Depredador' para consultarle sobre sus pedidos al 'Cristo Moreno', siendo clara al afirmar que tras haberle cumplido todos sus pedidos, ahora le toca agradecer haciéndole compañía en el recorrido.

"Yo le pido de todo al Señor, pero ya tanto que le he pedido, ya me lo concedió, entonces ahora vengo a agradecer de todo lo que me ha dado", declaró al medio de prensa.