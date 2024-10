Christian Cueva cancela seguro universitario de sus hijos: "Se llevó el dinero", afirma Pamela López

Christian Cueva vuelve a ser protagonista de un nuevo escándalo. Y es que Pamela López, su aún esposa, afirmó que el futbolista peruano canceló el seguro universitario de sus tres hijos, llevándose incluso todo el dinero de las cuentas.

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', se emitió un informe en el que Pamela López confirma que Christian Cueva no asistió a la segunda cita de conciliación pactada para estipular acuerdos relacionados a la manutención de los tres hijos que tienen en común.

Sin embargo, lo que más sorprendió de esta situación fue que la exesposa del popular 'Aladino' reveló que este habría retirado el seguro universitario que poseían sus pequeños, dejando dicha cuenta totalmente en cero.

Asimismo, lamentó que el volante nacional haya tomado tal decisión, dejando en claro que los únicos perjudicados en esta situación son nada más y nada menos que sus tres menores hijos, personas inocentes que, según sus propias palabras, no pidieron venir al mundo.

"Yo no tengo nada en contra en contra de vender marcianos, ser influencer o emprender (...) fueron 13 años juntos, yo no fui su amante, su novia, su querida, su levante, yo fui su esposa, soy su esposa (...) Me siento triste, indignada porque son mis hijos, atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo lo pinta de cuerpo completo", agregó bastante indignada.