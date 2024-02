¡Dos gotas de agua! Andrés Hurtado es confundido con Luis Miguel durante concierto en Lima: "Por el cabello"

Andrés Hurtado se hizo presente en el mega concierto ofrecido por el cantante mexicano, Luis Miguel, quien por alrededor de dos horas hizo que sus miles de fanáticos coreen a viva voz sus más icónicos temas. No obstante, algo que llamó la atención de esa noche fue que el presentador de TV afirmará que lo confundieron inesperadamente con el artista ¿Cómo sucedió?

A través de sus redes sociales, el presentador de 'Es sábado con Andrés' compartió un clip audiovisual donde se le ve llegando al Estadio Nacional de Lima, lugar en el que se iba a presentar Luis Miguel a partir de las 8 de la noche.

Sin embargo, lo que no esperó de dicha velada fue que una gran cantidad de personas se le acercaría para pedirle una fotografía. En ese sentido, Hurtado afirmó que, muchos de ellos lo confundieron con el popular 'Sol de México', por lo que invitó a sus seguidores a responder si en realidad existía un parecido entre ambos.

"Luis Miguel me jod**, me dejó con todo el público en el Estadio Nacional. La gente me gritaba 'Luis Miguel' a mí por el cabello y el terno ¿Creen ustedes que nos parecemos dejen sus comentarios?", fue lo que escribió el polémico y carismático conductor de TV.