¡Fuerte confesión! Karen Schwarz revela por qué no usaba ropa interior mientras conducía en TV

¡No se guardó nada! Karen Schwarz se encuentra sumamente enfocada en sus proyectos personales; sin embargo, sorprendió a todos sus fanáticos al reaparecer en un conocido canal de YouTube donde contó por qué no usaba ropa interior cuando conducía su programa de TV.

Durante una reciente entrevista para el podcast de Cristian Rivero, la exconductora se animó a contar cómo fue que surgió su actual marca de modeladores, dejando totalmente impactado a su colega al revelar que ello tuvo que ver con uno de sus mayores secretos jamás dichos frente a cámaras.

Y es que todo habría surgido debido a la vestimenta que usaba durante los programas que le tocaban conducir. En ese sentido, la actual esposa de Ezio Oliva confesó que cuando salía al aire no utilizaba ropa interior porque el elástico de dicha prenda se le solía marcar en los vestidos ceñidos que le tocaba ponerse.

"Antes del modelador no usaba ropa interior, esto lo sabía Maricarmen, se me marcaba el calzón, el elástico se marcaba y se veía horrible. Recién lo he contado y cuando llegó este modelador lo usé tanto que mi mamá tuvo que parcharlo y ahora lo tengo como bandera en mi oficina", contó la pelirroja, causando una clara sorpresa en Rivero.

Asimismo, dijo que se enteró de la existencia de modeladores tras ver un reportaje en el que aparecía la exitosa cantante, Jennifer López, quien los utilizaba para realzar sus nalgas durante sus conciertos.

Ello la llevó a viajar junto a Ezio a New York, donde finalmente pudo conseguir la prenda, la cual le sirvió durante todos los programas que le tocaron conducir cuando aparecía en televisión nacional.

"Antes de ser mamá, me fui a New York porque vi una nota que le hicieron a J.Lo (Jennifer López) de unos modeladores. Vi que habían descubierto que ella usaba un modelador para que la cola se le levantara. [...] Me fui con Ezio y encontré el modelador, lo compré y la verdad, tenía la compresión, lo usaba mucho en los programas que hacía porque yo no usaba ropa interior debajo de los vestidos pegaditos porque se marcaba", agregó.