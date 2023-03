Ed Sheeran se sincera: Cantante británico revela su lucha con el alcohol y las drogas

Ed Sheeran ha revelado su lucha contra las drogas, el alcohol y la depresión tras la muerte de su amigo Jamal Edwards el año pasado. En una amplia entrevista con Rolling Stones, el cantante reveló que probó varios tipos de sustancias tóxicas, que se negó a nombrar.

"Siempre fui un bebedor. No toqué ningún tipo de droga hasta los 24 años", dijo el hombre de 32 años. "Recuerdo estar en un festival y decir: 'Bueno, si todos mis amigos lo hacen, no puede ser tan malo'. Y luego comencé a jugar.

Pero la muerte de su amigo cercano, el empresario musical Jamal Edwards, a causa de una arritmia cardíaca provocada por el consumo de cocaína, impulsó a Ed Sheeran a dejar de consumir drogas.

Ed Sheeran y Jamal Edwards

Ed Sheeran, que tiene dos hijas, Lyra, de dos años, y Júpiter, de 10 meses, con su esposa, Cherry Seaborn, también dijo que dejó de beber licores fuertes. La decisión de dejar las drogas y consumir bebidas alcohólicas se debió a una llamada de atención de su pareja.

"Dos meses antes de que naciera Lyra, Cherry dijo: 'Si se me rompe la fuente, ¿realmente quieres que alguien más me lleve al hospital?' Porque estaba bebiendo mucho. Y fue entonces cuando reaccioné. Yo estaba como, 'No, en realidad, realmente no tengo que seguir haciéndolo'", contó.