¿Magaly Medina se presentará hoy en su programa tras la muerte de su padre?

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Noche tras noche la presentadora Magaly Medina tiene a todos los peruanos enganchados con su exitoso formato de espectáculos "Magaly Tv, La Firme", que se trasmite a las 9:45 p.m. por ATV. Esta mañana, la periodista sufrió el fallecimiento de su padre por lo que muchos de sus seguidores se hacen la misma pregunta: "¿Se presentará hoy en su programa?".

Magaly Medina no se presentará esta noche en su programa

La popular 'Urraca' dio una entrevista para un medio local y reveló que este jueves 23 de marzo no se presentará en su programa "Magaly Tv, La Firme" porque está pasando por momentos difíciles. "Me levanto por las mañanas porque tengo disciplina, pero no me siento bien", dijo la periodista.

La salud del padre de Magaly Medina estaba deteriorada

La semana pasada, Magaly Medina reveló que no se encontraba con ánimos para conducir su programa de espectáculos "Magaly Tv, La Firme", ya que la salud de su padre estaba deteriorándose. Sin embargo, la popular 'Urraca' sacaba fuerzas por respeto a su público que noche a noche enciende sus televisores para poder verla y distraerse un poco de sus problemas.

"La salud de mi papá no está muy buena, yo tenía que viajar a Miami con mi hermana para hacer unos trámites, pero no lo haré y bueno, mi esposo también había comprado unos pasajes para Nueva York por mi cumpleaños, expresó Magaly Medina.

Sin embargo, ahorita no me encuentro en un buen momento emocional tengo que trabajar porque tengo que hacerlo, mi papá no está bien", agregó.

Magaly Medina se despide de su padre con emotivo mensaje

La mañana de este jueves 23 de marzo, la conductora de espectáculos Magaly Medina informó a todos sus seguidores el triste fallecimiento de su padre Luis Medina, quien fue un reconocido suboficial de la Policía Nacional del Perú décadas atrás. El último adiós de la popular 'Urraca' estuvo acompañado de una tierna fotografía y un extenso texto rememorando anécdotas de su vida.

"Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy, dijo.