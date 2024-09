Edson Dávila causa la furia de Brunella Horna tras decir que Paolo Guerrero ahora SÍ jugará en un club con hinchas

El nombre de Paolo Guerrero es protagonista de los titulares de diferentes medios deportivos y, por si fuera poco, también de espacios de espectáculos. Y es que tras dejar UCV y ser presentado como el nuevo refuerzo de Alianza Lima, Edson Dávila no pudo evitar molestar a Brunella Horna con dicha situación.

Durante la última edición de 'América Hoy', se emitió un informe en el que se mostraron las mejores imágenes de lo que fue la presentación de Paolo Guerrero ante 30 mil personas en el Estadio Alejandro Villanueva.

Es así que, fiel a su estilo, Edson Dávila, mejor conocido como 'Giselo', no pudo evitar jugarle una broma a su compañera de set, Brunella Horna, afirmando que ahora el 'Depredador' si se encuentra en un club con hinchas, ello en una clara comparación con la UCV.

Enseguida, la popular 'Baby Bru' sacó cara por el equipo de su esposo Richard Acuña, asegurando que a comparación del conjunto trujillano, Dávila no tenía fans y que ni siquiera el público tendría conocimiento de su nombre.

"¿Qué has dicho? (Giselo: que ahora está en un equipo con fans) pero si tú no tienes fans, la gente no sabe ni tu nombre cuando viene", respondió Horna durante la emisión de su programa matutino.