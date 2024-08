¡Sigue en la pelea! Universitario de Deportes venció 1-0 a UCV en el Estadio Monumental

Universitario de Deportes ('U') venció 1-0 a la Universidad César Vallejo (UCV) en el Estadio Monumental, ello válido por la novena fecha del Torneo Clausura.

Tras la victoria de Alianza Lima, los 'cremas' estaban obligados a ganar en casa para seguir como escolta de los 'blanquiazules', mientras que, el cuadro trujillano necesitaba sumar para salir de los puestos de descenso.

Los dirigidos de Fabián Bustos tuvieron un buen arranque del partido y se mostraron decididos a conseguir los tres puntos. Es así que, a los 8 minutos se pusieron en ventaja gracias a un gol de cabeza de Riveros.

Sin embargo, la 'U' bajó las revoluciones y con el pasar de los minutos el equipo 'poeta' comenzaron a adueñarse de la pelota. A los 29 minutos, Osnar Noronha probó con un remate desde fuera del área, pero este fue contenido por Diego Romero, quien con buena estirada evitó el tanto de la visita.

En los segundos 45', el ritmo del compromiso se mantuvo. Los dirigidos por Luis Hernández tenían el balón, pero no generaban peligro en área 'merengue'.

Segundo Portocarrero, quien ingresó en el segundo tiempo, estuvo cerca de aumentar la diferencia con un cabezazo que se fue por poco a los 61 minutos del partidos. Poco después, Johan Madrid estuvo cerca de marcar el empate con un testazo que se fue muy cerca del arco defendido por Romero.

Los 'cremas' estuvieron cerca de sentenciar el compromiso cuando Edison Flores habilitó a Hugo Ancajima, quien ante la salida de José Carvallo definió desviado y erró una clara ocasión.

El medallista olímpico, Stefano Peschiera, es hincha de Universitario de Deportes. Por ello, el club 'merengue' le realizó un homenaje previo al encuentro frente a UCV.

Además de recibir un reconocimiento por parte del cuadro merengue, Peschiera conversó con GolPerú, manifestando sentirse muy contento de regresar al estadio Monumental después de un buen tiempo, pues sus competencias involucraron viajes constantes a otros países, lo que lo mantuvo alejado del Perú.

"Felizmente he tenido un poco más de tiempo, pues he estado viajando muchísimo. Siempre me ha encantado ver a la 'U', en los malos y buenos momentos. He ido a norte cuando era más pequeño, pues soy hincha desde los cinco años. Siempre es una alegría venir acá, verlo ganar y campeonar", declaró.