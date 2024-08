Pamela Franco defiende su 'romance' con Christian Cueva: "No me voy a negar a ser feliz"

Pamela Franco continúa en el ojo de la tormenta tras el presunto 'romance' que mantiene con Christian Cueva. En ese sentido, la cantante de cumbia decidió salir al frente para defender el supuesto amorío que estaría viviendo con el futbolista peruano tras haber dejado a la madre de sus hijos, Pamela López.

Durante la más reciente edición de 'América Espectáculos', Pamela Franco se animó a abrir su corazón para brindar detalles del vínculo que mantendría con Christian Cueva, deportista con quien recientemente fue ampayada besándose en una conocida discoteca del país.

Si bien en un primer momento se negó a hablar de "terceras personas", asegurando que su única prioridad es ahora su pequeña hija María Cataleya, la cumbiambera también increpó el hecho de que siempre las cámaras de TV la estén abordando en las calles.

"Yo hoy no quiero hablar de terceras personas, mi prioridad es mi hija, me voy a enfocar en mí, lo que pase con vida se verá más adelante. No entiendo por qué tengo que ponerle título, no entiendo por qué tengo que estar en una cámara y decir qué pasa con mi vida amorosa y personal", inició diciendo.