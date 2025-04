Elías Montalvo confirma romance con Peter Fajardo y niega preferencias en 'Esto es guerra': "Vio mi talento"

07/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Elías Montalvo se convirtió en el gran protagonista de 'El valor de la verdad' este 6 de abril, al confesar públicamente su relación sentimental con Peter Fajardo, productor del reality 'Esto es guerra'. Durante la entrevista, el modelo peruano aseguró que, a pesar del vínculo entre ambos, no existieron preferencias ni tratos especiales dentro del programa.

Elías Montalvo salía con Peter Fajardo

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, Elías Montalvo respondió afirmativamente a la pregunta " ¿Salías con Peter Fajardo? ", confirmando así los rumores que rondaban desde su paso por 'Esto es guerra'.

El influencer contó que conoció al productor durante la grabación de un comercial para una reconocida marca de gaseosas. "Le dijo a uno de sus amigos que le parecía guapo y quería conocerme . Vio mi talento", relató.

A pesar del vínculo sentimental con Peter Fajardo, Elías Montalvo aclaró que esto no le otorgó ningún privilegio dentro del reality. " No había ninguna preferencia . A mí me presionaba más, me decía 'tienes que hacerlo mejor, tienes que ensayar'", aseguró.

El ex chico reality también descartó que su relación haya sido evidente para los demás, insinuando que los rumores se propagaron por chismes internos.

Elías Montalvo extraña a Peter Fajardo

En 'El valor de la verdad' de Elías Montalvo, la pregunta número 13 fue directa: "¿Extrañas a Peter Fajardo?". El influencer no dudó en responder con un contundente " sí ".

" Él ha sido una buena person a. Más allá de extrañarlo, lo que realmente echo de menos es a la persona que fue y representó para mí, no a quien sentí que no me respaldó cuando más lo necesitaba", expresó Elías, dejando claro que, aunque ya no existen sentimientos románticos, guarda un aprecio sincero por lo vivido junto al productor.

Montalvo también destacó que su madre llegó a conocer a Peter Fajardo, revelando que, aunque el romance no era evidente para el público, su familia sí estaba al tanto de la relación. " Mi madre llegó a compartir tiempo con él y siempre lo consideró una persona amable", añadió.

Es importante señalar que Elías Montalvo respondió un total de 15 preguntas, lo que le permitió ganar S/15 mil. Su participación concluyó en la pregunta número 16, al decidir utilizar un comodín.

Con esta revelación, Elías Montalvo confirmó públicamente su romance con Peter Fajardo, productor de 'Esto es guerra', y aseguró que no existieron preferencias durante su participación en el programa. A pesar de los rumores y comentarios dentro del reality, dejó claro que su relación no influyó en el desarrollo de la competencia.