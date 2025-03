Pamela López engañó a Christian Cueva con varios futbolistas, según Melissa Klug en 'El valor de la verdad'

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug soltó tremendas revelaciones en 'El valor de la verdad'. En la pregunta 9, la empresaria aseguró que Christian Cueva le confesó, en conversaciones privadas, que Pamela López le habría sido infiel en reiteradas ocasiones al inicio de su relación. Según sus palabras, el futbolista escuchó rumores en el fútbol sobre supuestos vínculos de su pareja con varios jugadores, lo que lo atormentaba.

¿Pamela López le fue infiel a Christian Cueva?

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, la 'Blanca de Chucuito' mencionó que Christian Cueva le relató cómo sus propios compañeros de equipo le advertían sobre supuestas infidelidades de Pamela López.

"Me comentaba que le contaban muchísimas cosas del mismo club donde él jugaba porque él todavía no salía a la palestra. Le decían 'tu mujer ha estado con este, con este'", sostuvo Melissa Klug.

La madre de Samahara Lobatón incluso mencionó que ella misma recibió información sobre los presuntos involucrados. "Yo le pasé más o menos la lista de los futbolistas, de los 'convocados' de la López. Si es verdad o mentira, no me consta, es lo que me contó", precisó.

Sin embargo, evitó dar nombres, asegurando que actualmente todos esos jugadores han reconstruido sus familias y prefirió no ahondar en el tema, pues considera que remover el pasado solo traería conflictos innecesarios.

Tras esta serie de confesiones, Melissa Klug bromeó con la posibilidad de realizar una edición especial de 'El valor de la verdad' en Trujillo, insinuando que varias mujeres podrían verse afectadas por las acciones del pasado de Pamela López.

"Por favor, van a salir muchísimas damnificadas (...) con los nombres podríamos hacer un equipo de futsal", expresó con ironía.

¿Cueva se casó con Pamela López por obligación?

Melissa Klug aseguró que Christian Cueva le confesó que su matrimonio con Pamela López no fue por amor, sino por presión y la sensación de haber perdido su oportunidad con Pamela Franco.

"Me contó que se casaba con la López porque supo que Pamela Franco iba a tener un hijo con Christian Domínguez y sintió que ya la había perdido . Además, tenía una presión por parte de ella (Pamela López)", reveló Klug en el programa de Beto Ortiz.

Las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad' han generado un gran revuelo, poniendo nuevamente en el ojo público la relación entre Christian Cueva y Pamela López. La empresaria aseguró que el futbolista le contó sobre las supuestas infidelidades de su esposa, información que, según ella, él mismo recibió de sus compañeros de equipo.