¿Enterró a Yiddá? Julián Zucchi celebra sus 40 años en Argentina y lanza dardo: "Nuevos comienzos"

Julián Zucchi celebró sus 40 años por todo lo alto con una majestuosa fiesta en su natal Argentina. Elector compartió imágenes de la festividad mediante sus redes sociales con varios mensajes agradeciendo a la vida y a su familia, sin embargo en ningún momento mencionó a sus hijos o a su ex esposa Yiddá Eslava.

Como se recuerda, la pareja de actores decidió terminar su relación hace unos meses, después de poco más de una década juntos. Ambos manifestaron que su separación se dio en los mejores términos y siempre seguirían siendo amigos y sobre todo padres, por el bienestar de sus hijos.

A través de sus redes sociales, Julián compartió algunas imágenes en las que luce sin ropa, tomando una copa, mientras está embarrado por un cañón de espuma, En la descripción agradeció a su familia y el haber vuelto a su tierra natal para una fecha tan importante.

Lo más llamativo para todos sus seguidores, es que el actor no hizo mención su exesposa Yiddá Eslava, sin embargo, agradeció la gratitud de sus hijos, quienes no pudieron estar presente en su cumpleaños.

"Este cumpleaños no fue solo una fiesta, sino un reencuentro con mis raíces y el amor de los que estuvieron. ¡Bienvenidos los 40, listo para los nuevos comienzos y aventuras que esperan!". concluyó.

Cumpleaños de Julián Zucchi

En una entrevista a un programa de espectáculos, Julián respondió si consideraba que al terminar la etapa con alguien se deba guardar luto.

"Yo cuando empecé la relación con Yiddá era casi un niño, hoy soy un hombre y creo que cambié mis pensamientos. Antes yo creía que sí hay que mantener un luto, pero creo que no, hay que tener respeto, pero no sé si un luto", comentó el actor.

"No puedo decir que nunca en la vida volvería con Yiddá, no sé qué me depara el destino. Hoy estamos en una etapa nueva, redescubriendo, obviamente que una separación es una montaña rusa de emociones", agregó.