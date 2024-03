¿Era tóxica? Julián Zucchi revela que Yiddá Eslava lo seguía con GPS en Argentina: "Tenía acceso a todo"

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se encuentran enfrentando públicamente después que el actor sea ampayado con una reportera de 'Magaly Tv, la firme' y ella confirme que su matrimonio terminó por infidelidad. Sin embargo, ahora Julián salió a contar que su expareja lo seguía mediante GPS en todo momento.

La tarde de ayer, la exparticipante de 'Combate' sorprendió a todos al contar que su relación no concluyó en buenos términos como contaron en octubre de año pasado, sino que ella puso punto final a su matrimonio cuando se enteró que Julián estuvo con una mujer.

Tras las declaraciones de la madre de sus hijos, el ex chico reality conversó con 'Magaly TV, la firme' para dar su descargo y contar su versión de la historia. Julián dejó en claro que nunca le fue infiel a Yiddá y todo lo sucedido fue malinterpretado por ella.

"No tuve una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella tenía mi GPS y seguía, sabía en qué lugar yo estaba", sostuvo.

Además, confirmó que a diferencia de Yiddá, él no tenía la ubicación de la actriz en todo momento: "Yo no tenía su GPS" y que eso fue una cosa de familia".

En otro momento de la conversación con Magaly, contó que no quería que Yiddá sepa del encuentro con su amiga porque estaba pasando un mal momento y no quería que su pareja se entere, pero fue inevitable ya que tenía acceso a todas sus cuentas.

"Hablaba cosas que no quería que Yiddá se entere, de cómo me sentía, mi problemas, no quería que ella lea esas conversaciones. Yiddá tenía acceso a todas mis cosas",sentenció.