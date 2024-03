Yiddá Eslava toma radical decisión tras revelar infidelidad de Julián Zucchi: "Nadie muere de amor"

Julián Zucchi se encuentra en el ojo de la tormenta después que Yiddá Eslava revele que el actor le fue infiel en uno de sus viajes a Argentina. Después del explosivo anuncio, la actriz confirmó que ha tomado una radical decisión respecto a su pareja.

La tarde de ayer, Eslava se presentó en un conocido programa de espectáculos para responder a las interrogantes sobre su relación y ruptura con Julián. En medio de la conversación, la exparticipante de 'Combate' aprovechó para mencionar que se siente muy orgullosa de si misma y sus logros profesionales, pese a que ya no puede compartir eso con su expareja.

"Es un logro que lamentablemente no podemos celebrar juntos, con mucha pena, pero yo sí me voy a abrazar por mi esfuerzo", manifestó la también influencer.

Cuando el conductor del programa le consultó sobre si cabe la posibilidad de volver a participar de una producción con Julián, Yiddá comentó que ha tomado la firme decisión de seguir con su productora, pero a solas.

"No, no, no... yo he sacado mi productora sola, con la que estoy haciendo todo esto. Yo soy la coguionista de todas las películas, ya saqué mi propia productora y voy a seguir haciendo lo que amo, cine, show y todo... hay que levantarse y dedicar el tiempo a crecer como persona, nadie muere de amor", concluyó.