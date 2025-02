Esposa de Ignacio Baladán hace desgarrador pedido tras terrible accidente: "Que mi bebé esté bien"

Natalia Segura preocupó a sus seguidores tras contar el terrible accidente que sufrió hace unos días y a tan solo pocos meses de dar a luz a su primer bebé, fruto del amor que tiene por Ignacio Baladán. El incidente generó la alarma por el bienestar de su bebé.

Segura siempre se ha caracterizado por la alegría que expresa en cada uno de sus videos en redes sociales, pero esta vez, generó la alarma entre sus seguidores tras confesar que sufrió una aparatosa caída cuando regresaba a casa con Ignacio Baladán la noche del último fin de semana.

Natalia confesó que el domingo 9 de febrero retornaban de una cita romántica cuando de pronto, al salir del ascensor, su pantalón se enredó, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de frente. Ante el temor de que pueda pasarle algo a su bebé, la colombiana trató de reaccionar rápidamente y buscar caer de lado.

"Me caí de una manera horrible. No les dije nada al principio porque no quería alarmar a mi familia ni a la de mi esposo. Fue al salir del ascensor, me tropecé con mi pantalón y caí de frente, todo sucedió muy lentamente. Afortunadamente, mi bebé está bien, se movía mucho, aunque yo quedé adolorida", se le escucha decir a la pareja del exchico reality.

Seguidamente, Natalia Segura contó que a pesar de que intentaron amortiguar el accidente, no pudo evitar tener algunos "golpes en su barriga" y dolor en la parte izquierda de su cuerpo. Afortunadamente, a pesar del impacto, tanto ella como su bebé están fuera de peligro.