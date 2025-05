Esposo de Laura Spoya y su INESPERADA reacción tras presunto amorío entre la modelo y Mario Irivarren

07/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya no fue ajeno a los rumores de un presunto romance entre la modelo y Mario Irivarren. El empresario dejó desconcertados a todos con su inesperada reacción en redes sociales sobre esta situación.

¿Brian Rullan respalda duros mensajes contra Laura Spoya?

Como se recuerda, Laura Spoya reveló hace unos meses que atravesaba una crisis en su matrimonio con el empresario mexicano, Brian Rullan, pero que no se trataba de un distanciamiento definitivo. Sin embargo, todo esto podría cambiar tras las especulaciones de que tendría una relación oculta con su compañero de conducción de 'Good Time', la popular 'Calavera Coqueta'.

Esa noticia causó gran revuelo en redes sociales y los seguidores de la ex Miss Perú no tardaron en acudir hasta la cuenta oficial de Instagram de Brian Rullan y comenzar a dejarle mensajes cuestionando el accionar y la lealtad de Laura Spoya, siendo aún, aparentemente, una mujer casada.

En algunos de los comentarios expuestos por el programa 'Magaly TV: La Firme', los usuarios insinuaron que la exconductora de 'La noche habla' dejó a su esposo cuando este enfrentó dificultades económicas. Pero no todo quedaría ahí, ya que lo sorprendente fue ver que Brian no dudó en darle "me gusta" a estos tipos de frases en su red social que iban contra la modelo.

"Nunca se deja a la familia", escribió una usuaria y él aseguró: "Se lo estás diciendo a la persona equivocada. Eso yo lo sé", dejando entrever que la exreina de belleza fue quien abandonó a su familia. "Yo creo que Laura te dejó o se alejó de ti cuando perdiste todo en Acapulco. Ahí vinieron los problemas, al parecer. ¡Qué lástima! Pareces ser buen hombre", expresaron otros.

Brian Rullan da like a comentarios contra Laura Spoya.

¿Brian Rullan y Laura Spoya terminaron su matrimonio?

Otros datos reveladores en sus redes sociales, fue que en medio de la incertidumbre por saber si Laura Spoya había finalizado su relación con el empresario mexicano, fue Brian Rullan quien atinó a señalar que tenían problemas como toda pareja de casados y que incluso acudían a terapia. Incluso, comentó que seguían luchando por la familia.

"Solo temas personales de casados. Es normal en relaciones de 10 años. (...) Aún no. Estamos en el proceso de terapia, etc. Saludos", escribió en Instagram.

Hasta el momento ni Brian ni Laura han salido a dar nuevos detalles sobre lo que realmente atraviesan en su relación y en especial tras los rumores de que la modelo habría tenido un amorío con el ex de Onelia Molina.

Esposo de Laura Spoya señala ir a terapia para salvar su matrimonio.

¿Laura Spoya confirma romance con Mario Irivarren?

"Donde hubo Máncora cenizas quedan" fue la frase con que empezó el podcast para que, seguidamente, Mario asegurara que tanto él como la ex de Brian Rullan eran culpables de que los rumores hayan incrementado por las bromas que realizan en el espacio de streaming, pero dejó en claro que solo tienen una confianza de años que los une como familia.

Seguidamente, Laura dejó en claro que solo quiere al chico reality como un "hermano más" y, aunque reconoció que tienen más de una década de conocerse, fue contundente al señalar que no era su tipo.

De esta manera, a pesar de que Laura Spoya negó tener un romance con Mario Irivarren, su esposo Brian Rullan sorprende al apoyar comentarios en su contra y dejar entrever que fue ella quien abandonó a su familia.