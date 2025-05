Mario Irivarren pasa la noche en casa de Onelia Molina tras escándalo con Vania Bludau

Mario Irivarren pasó la noche en casa de Onelia Molina tras una presunta crisis de su relación luego de que él revelara su intención de llamar a su expareja, Vania Bludau. La escena dejaría entrever que el chico reality buscaría el perdón de la modelo.

El 26 de abril se convirtió en el día en que la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina se pondría en serios aprietos y nada más ni nada menos que por la misma 'Calavera Coqueta', luego de ser captado conversando con Alejandra Baigorria en plena fiesta y dando a conocer su intención de contactarse con Vania para "cerrar ciclos" por su abrupta ruptura en 2022.

A pesar de que el participante de 'Esto es Guerra' (EGG) pidió disculpas públicas a su pareja y asegurar que estaba sumamente arrepentido por su accionar, que "dejaban mal parada a Onelia", su situación sentimental se mantenía en incertidumbre, puesto que Onelia trató de mantener en reserva si decidió o no dar por terminado su amor.

Sin embargo, los seguidores de la pareja quedaron desconcertados tras la difusión de imágenes de Mario Irivarren dejando su auto blanco afuera de la vivienda de la modelo alrededor de las 10 p.m. del 30 de abril, media hora después de que la joven llegara a su hogar.

Este hecho generó las especulaciones de que el chico reality llegó para buscar el perdón de su amada, y en especial, al ver que pasó la noche en el interior del inmueble, ya que recién al día siguiente salió de la casa de Onelia, segundos después de que ella partiera luciendo ropa deportiva y subiendo a otro vehículo.

Al ser captado saliendo de la casa de Onelia, un reportero se acercó rápidamente a Mario y no dudó en preguntarle si es que la joven logró darle su perdón y reconciliarse tras el escándalo con Vania Bludau.

El participante de 'EEG' solo atinó a mantenerse en silencio y subir a su auto. Sin embargo, el hombre de prensa, detalló que la apariencia de Mario revelaría el cansancio del día anterior, con ojos hinchados y ojeras marcadas.

Otro hecho que no pasó desapercibido fue cuando durante su diálogo con Laura Spoya y Gerardo Pe, Mario señaló que siempre se ha caracterizado por mantener cautela y actuar de la mejor manera, por lo cual, se mostraba reacio cuando se trataba de tomar bebidas alcohólicas, dejando entrever, entre sus seguidores, que el libar en la fiesta de 'Ale' desencadenó todo el problema.

"A veces ustedes me dicen: 'Ay, qué renegón, qué molesto que eres', pero es que me gusta actuar con cautela y creo que ahora Laura va a entender por qué no me gusta tomar", indicó, a lo cual su compañera de conducción no tardó en agregar: "Sí, ya nos quedó claro. No te preocupes que agüita nomás te vamos a dar. ¡Se acabó!".