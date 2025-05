¿Para cerrar ciclos? Onelia Molina sorprende al revelar por qué Mario pasó la noche en su casa

06/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina y Mario Irivarren dieron por finalizada su historia de amor. La modelo no dudó en revelar por qué el chico reality fue captado, ingresando y pasando la noche en su casa, a pesar del escándalo generado a raíz de la conversación entre él y Alejandra Baigorria que involucraba a Vania Bludau.

¿Por qué Mario pasó la noche en casa de Onelia?

Como se recuerda, el 30 de abril, cuatro días después del escándalo mediático por revelarse su deseo de llamar a su expareja, Mario fue visto llegando hasta el domicilio de Onelia y quedarse ahí hasta el día siguiente, lo que deslizó la idea de que la 'Calavera Coqueta' buscaba el perdón de su amada y que incluso se habían reconciliado.

Sin embargo, fue en el programa 'Mande quien Mande' (MQM) que la modelo decidió aclarar qué pasó realmente aquella noche. Onelia señaló que solo conversaron, sin ningunas segundas intenciones, en un lugar privado como su casa para aclarar lo ocurrido en la boda de 'Ale' y Said Palao y finiquitar su relación.

La modelo resaltó que a pesar de todo guarda un gran cariño por Mario Irivarren y tras no darse cuenta de la hora, él tuvo que pernoctar en su vivienda. Además, señaló que los dos años de relación que compartieron no solo se basa en la atracción, sino también en el respeto mutuo.

"Siento que ese día nos abrimos tanto y soltamos tanto que yo de Mario ese día me despido, no me despido mal, me despido con un abrazo, deseándole lo mejor, ese día, te soy sincera, nos abrazamos y nos quedamos dormidos, se quedó a dormir conmigo, es lo más normal, hemos tenido una relación de dos años, no me voy a hacer la fuerte, ¿Por qué se iba a ir en ese momento? Hemos vivido tantas cosas bonitas, ese día hablamos muchísimo y el cariño está ahí", indicó.

Onelia y Mario seguirán siendo visto juntos

Pero no todo quedó ahí, ya que Onelia Molina dejó en claro que a pesar de su rompimiento, no deberían sorprenderse de verla junto a Mario, no solo por trabajar en el mismo programa reality, sino también porque tratarán de que prime su amistad.

"Nos van a ver juntos siempre (...) A mí no me molesta ver a Mario y le tengo un cariño inmenso. Él es un gran chico, es un gran ser humano, él no fue malo conmigo, él no hizo nada con maldad y considero que puedo seguir trabajando con él, puedo seguir viéndolo, y quién sabe en algún momento volver a ser amigos", agregó ante las cámaras de televisión.

De esta manera, Onelia Molina sorprendió a todos al revelar que solo durmió con Mario Irivarren debido a que aún tiene sentimientos por él, a pesar de que el día en que se quedó en su casa fue para terminar su relación.