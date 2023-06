"Esto es Guerra": Error ortográfico en reality de América TV desata criticas y burlas en redes

27/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular programa de competencia "Esto es Guerra" se ha vuelto viral recientemente, pero no precisamente por buenas razones. Durante uno de los juegos del reality show, que tuvo lugar el pasado jueves 22 de junio, un usuario de Twitter notó un bochornoso error ortográfico. Esta situación ha llevado a los internautas a criticar al programa de América TV por no revisar adecuadamente los contenidos que ofrecen al público.

"Palabra escondida" con error ortográfico

El incidente ocurrió durante la prueba denominada "Palabra escondida", donde la participante Alejandra Baigorria presentó un cartel con la palabra "Sancudo" en lugar de "Zancudo", refiriéndose al mosquito conocido por sus zancas largas.

A pesar del error, Paloma Fiuza continuó con la competencia e intentó que Alejandra Baigorria adivinara el término. Sin embargo, parece que ni la brasileña se percató de la confusión, ya que le aseguró a su compañera que la palabra comenzaba "con la letra del símbolo del dólar".

Se percataron del error ortográfico

La conductora Johanna San Miguel intervino rápidamente y señaló que la palabra "Sancudo" estaba mal escrita, expresando su fastidio por la situación. A pesar de ello, Alejandra Baigorria logró ganar el punto para su equipo.

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde un internauta comentó: "No esperaba nada de ustedes y aún así siempre logran decepcionarme. El Gran Chef Famosos, ahí te voy". Esta publicación se volvió viral en Twitter, acumulando más de 700 me gusta, más de 100 retuits y cerca de 58 mil vistas.

Más usuarios indignados se unieron al reclamo, criticando a la producción de "Esto es Guerra" por no verificar adecuadamente el contenido que presentan. Otros, por su parte, tomaron la situación con humor y realizaron comentarios sarcásticos.

Algunos de ellos mencionaron: "Se bajaron la SUNEDU, pero no se bajaron este tipo de programas. Así estamos, pues", "Nuevo santo católico: San Cudo, oremos", "¿Desde cuándo tenemos un santo llamado Cudo?", "¿Quién es Cudo y qué hizo para la beatificación?".

Este error ortográfico ha generado amplias repercusiones en las redes sociales, evidenciando la importancia de la revisión y corrección de los contenidos televisivos antes de ser presentados al público. Queda por ver cómo reaccionará la producción de "Esto es Guerra" ante esta controversia inesperada.

Los espectadores están exigiendo mejoras en los controles del programa de competencias "Esto es Guerra" de América TV, debido a que no es la primera ocasión en la que se ha cometido un error ortográfico en el programa.