"Estoy embarazada": ¡Increíble! Dayanita deja impactado a 'Topito' con tremenda revelación

Dayanita es uno de los personajes más polémicos del mundo de la farándula peruana. En esta ocasión, la actriz cómica sorprendió a más de uno al anunciar que se encuentra "embarazada". La noticia llegó hasta los oídos de 'Topito', su actual pareja, dejándolo sumamente impactado.

¿Cómo sucedió?

Durante las últimas horas, Dayanita se ha convertido nuevamente en tendencia. Y es que la comediante sorprendió a todos sus fanáticos al lanzar tremenda "bomba" en medio de las grabaciones del sketch de 'JB en ATV'.

Según reveló, ella se encontraría en 'la dulce espera', por lo que no dudó en comunicarle a 'Topito' sobre su supuesto estado de gestación, generando gran sorpresa en él, lo cual se vio reflejado en sus gestos.

"Mi amor, te quiero confesar algo (...) estoy embarazada", dijo la integrante de 'JB', causando las lágrimas del actor cómico, puesto que el le dijo que era 'estéril'.

Cabe precisar que esta confesión solo se trataría de una simple broma para el espacio cómico donde actualmente trabaja la ahora cantante Dayanita.

Despotricó contra usuario

Dayanita decidió incursionar en la música y está próxima a lanzar su primer tema musical junto a un artista emergente. Sin embargo, la actriz cómica no soportó las críticas de algunos internautas y respondió un comentario utilizando groserías. Esto generó sorpresa y burla en las redes sociales.

"Sin querer fue que yo te empecé a querer, aunque no somos nada, me lo dijiste bien. Sin querer fue que yo te empecé a querer, ojalá pudiera ser tan fría yo también, pero te quiero h*p", dice parte de la nueva canción de Dayanita.

No obstante, parece que esta noticia no le ha caído bien a algunos usuarios, quienes no dudaron en arremeter contra ella, asegurando que estaría cantando con una voz falsa.

"Perdón, pero ¿una canción con voz falseada de inicio a fin?", comentó un cibernauta. Esto generó que la furia de Dayanita, quien lejos de ignorarlo, optó por responderle directamente utilizando fuertes adjetivos.

"¿Sabes una cosa? Chúp*me la g*mpi", fue la contundente respuesta de la actriz cómica.

No cabe duda que, Dayanita está en medio de un gran momento como artista, por lo que sorprendió al revelar que estaría "embarazada" de 'Topito', su actual pareja sentimental.