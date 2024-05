Ethel Pozo entierra a Yaco Eskenazi y no quiere saber nada de él: "No hay nada más que decir, no viene al caso"

Ethel pozo y Yaco Eskenazi tuvieron una batalla mediante redes sociales y televisión hace algunas semanas, incluso la esposa de Yaco, Natalie Vértiz, se involucró en la misma, pero ahora la hija de Gisela Valcárcel ha comentado que ese capítulo de su vida está cerrado.

En una reciente entrevista con un conocido diario local, la conductora de 'América hoy' volvió a ser consultada por Yaco Eskenazi, especialmente ahora que él ingresó al reality de cocina de Latina, 'El Gran Chef: Famosos'.

"De ese tema ya no quisiera hablar porque ya se dijo todo, ya pasó, no hay nada qué decir, no viene al caso", declaró a Trome.