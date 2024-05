¡Agradecido! Yaco Eskenazi recuerda el apoyo de Magaly Medina durante pelea con Ethel Pozo

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yaco Eskenazi está muy emocionado por haber sido convocado por Latina para formar parte de la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Ante esta algarabía, el exchico reality agradeció el respaldo de todos sus seguidores y recordó el apoyo de Magaly Medina durante su conflicto con Ethel Pozo.

Como se recuerda, hace un mes aproximadamente, el modelo se vio involucrado en un enfrentamiento con la conductora de 'América Hoy' por un malentendido que tuvo con su esposa Natalie Vértiz.

Agradecido con Magaly Medina

En una entrevista con un medio local, Yaco Eskenazi expresó su gratitud hacia quienes lo han apoyado, especialmente Magaly Medina, en medio de esta polémica que acaparó muchos titulares.

"Magaly siempre ha tenido palabras muy bonitas hacia mí y Natalie Vértiz. Agradecido con ella y con todas las personas que me quieren y no. Todo te suma y te hace mejor persona", afirmó.

Emocionado por estar en 'EGCF'

Asimismo, se mostró muy emocionado por el buen recibimiento que ha tenido cuando anunció que será parte de la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Yaco Eskenazi comentó que el público le ha dado todo su respaldo ante esta noticia.

"Los comentarios apenas publiqué que iba a estar en el programa, recibí unos 900 comentarios, todos lindos, con mucho cariño. Ya hay un team Yaco. Me han recibido muy bien, de verdad que eso no me lo esperaba, porque estuve en otra casa televisora durante mucho tiempo y no me imaginaba que aquí me iban a recibir bien", comentó.

Sin embargo, reveló que inicialmente tuvo temor de aceptar la propuesta porque era algo totalmente nuevo: "Claro que sí, es dar un nuevo paso en tu vida. De hecho, siempre hay un poco de temor, pero como siempre he contado, cuando algo me da miedo o más miedo sienta, siempre voy hacia ese lugar, más me involucro".

"Debo admitir que estoy un poco nervioso porque he visto a varios amigos que cocinan pero no les ha ido tan bien. Mi espíritu competitivo me dice que debo llegar sí o sí a las últimas semanas. Vengo a liderar esta cocina ", expresó Yaco, anteriormente.

Como se mencionó, hace unas semanas, Yaco Eskenazi se vio envuelto en una tremenda polémica al protagonizar un conflicto con Ethel Pozo, su excompañera de conducción. Durante este enfrentamiento, el exchico reality contó con el apoyo de Magaly Medina, por ello, no dudó en agradecerle y le llenó de elogios.