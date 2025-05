Ethel Pozo y su FUERTE respuesta a quienes cuestionan que esté en TV por ser hija de Gisela: "Me molesta"

Ethel Pozo sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez tras aparecer en un podcast y responder a quienes aseguran que solo está en la televisión por ser hija de la reconocida conductora Gisela Valcárcel, también conocida como 'La Señito'.

Ethel llegó al set del podcast de su compañero de conducción, Edson Dávila, para contar detalles de su vida privada y más recientes proyectos. Además, la hija de Gisela reveló algunos aspectos que la han incomodado a lo largo de su trayectoria artística.

En esa misma línea, aprovechó en responder a todos aquellos que la han atacado por tener un apellido famoso y ser la hija de una reconocida personalidad de la televisión peruana como Gisela. Ethel sostuvo tajantemente que le molestaba que la cuestionen sin conocer todo su esfuerzo para formarse profesionalmente y poder sorprender a todos con su talento ante las cámaras de televisión.

"Me molesta, pero lo tomo de quien viene, de gente que no me conoce. Porque yo me levanto hace seis años a las seis de la mañana, voy a trabajar y doy mi mejor esfuerzo. Y es como que desmerece que digan que me lo han regalado", expresó enérgicamente.