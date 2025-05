Edson Dávila revela que Gisela Valcárcel visitó el icónico búnker de Jefferson Farfán

Edson Dávila contó con todo lujo de detalles una fiesta que se llevó a cabo en el búnker de Jefferson Farfán, donde también asistió Gisela Valcárcel. Al enterarse, Ethel Pozo no pudo ocultar su asombro al saber que su madre estuvo en el famoso lugar del exfutbolista de Alianza Lima.

Edson Dávila no dudó en contar en 'América Hoy' que había estado en una fiesta dentro de la famosa discoteca privada del exfutbolista. Al preguntarle cómo fue la experiencia, reveló que Gisela Valcárcel también estuvo presente, lo que sorprendió mucho a Ethel Pozo.

"He ido a una (fiesta) nomá, a bailar (...) a él le gustaba bailar salsa. Ahh a tu mamá también ha ido...", dijo Edson Dávila, y Ethel Pozo no pudo evitar exclamar sorprendida: "¿Mi mamá?". Luego explicó que su madre había ido a una entrevista con Melissa Klug, no a esa reunión.